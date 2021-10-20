В Смольном рассказали, сколько в Петербурге осталось вакцины от ковида

В Смольном рассказали, сколько в Петербурге осталось вакцины от ковида
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что запаса вакцины от коронавируса в городе хватит как минимум до Нового года.

«Вакцины хватит как минимум до нового года. А с учетом того, что производство (вакцин) в Российской Федерации увеличилось, то переживать об этом не стоит никому. Вакцины хватает», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным Смольного, в Петербурге на сегодняшний день закончили цикл вакцинации 1 800 829 горожан. Запас вакцины от ковида составляет 844 003 доз.

За последние сутки в Северной столице выявили еще 3 274 случая заражения ковидом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще горожанина.

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