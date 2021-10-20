QR-код еще цветочки. Как в мире проводят кампании по вакцинации от COVID-19

Запрет на посещение храмов, купоны на мороженое и прививки во сне. Мировые державы всеми силами стараются «уколоть» как можно больше своих граждан. Именно всеобщая вакцинация, по мнению ВОЗ, -единственно эффективная преграда на пути распространения коронавируса.

Далеко ходить не будем. Еженедельные розыгрыши квартир среди вакцинированных от COVID-19 москвичей пройдут в столице России. Первый розыгрыш пройдет 27 октября. Десять квартир раздадут в течение пяти недель.

В правительстве города надеются, что розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.

Как рассказывала Gazeta.Spb, в Петербурге с 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

В Китае, откуда и началась пандемия, всеобщая кампания по вакцинации всех, кого можно вакцинировать, проводится по всей стране. В ход идут и кнут, и пряник. С одной стороны, угрозы увольнения и выселения за отказ от прививки. Для посещения антипрививочникам закрыты храмы и молельные дома.

С другой стороны, предоставлен широкий спектр льгот для вакцинированных, начиная от ваучеров на покупки и заканчивая бесплатными продуктами и мороженым. Результаты впечатляют. Еще летом Китай перевалил за миллиард вакцинированных.

В Европе людям без «санитарных пропусков» о сделанных прививках от коронавируса закрыт вход в музеи, театры, кафе и рестораны. Это вызвало волну протестов во многих европейских странах.

На Филиппинах пошли дальше всех. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что если люди не хотят вакцинироваться, то им следует сделать прививку от COVID-19, пока они спят.

«Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, мы пойдем к ним и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят акцинироваться, пойдем к ним домой и сделаем инъекцию ночью. Я сам возглавлю инициативу», — цитирует президента новостное агенство CNN Philippines.

При этом Филиппины – в списке тех стран, которые столкнулись с дефицитом вакцин.