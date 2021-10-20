Голикова: Темпы вакцинации от ковида в России до сих пор недостаточны

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в России до сих пор недостаточны.

«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии, в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице наблюдается резкий скачок спроса на прививки против ковида после новости о QR-кодах. Со следующего месяца попасть в общественные места без них будет нельзя.