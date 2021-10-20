Автомобиль снес стойку информации и дорожный знак на Большеохтинском

Автомобиль снес стойку информации и дорожный знак на Большеохтинском
ДТП на Большеохтинском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Легковой автомобиль влетел в стойку информации на Большеохтинском проспекте. К месту происшествия прибыли спасатели, медики и эвакуатор.

Дорожный инцидент случился в среду, 20 октября, у дома №39. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Хендэ сломал стойку информации по маршруту транспорта на тротуаре у дома 39 по Большеохтинскому проспекту после встречи с Эксплорером», — написал автор записи.

На кадрах видно, что тротуар усыпан осколками, опрокинута урна и сбит дорожный знак. Половина машины стоит на тротуаре. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая увезла пострадавших в ДТП у «Кировского завода».

дтп новости СПб спасатели


 

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