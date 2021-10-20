Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от COVID

Президент России Владимир Путин еще не прошел повторную вакцинацию от короанвирусной инфекции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, что российский лидер сделает прививку, когда медики скажут о ее необходимости.

Как сообщил ТАСС, в свою очередь пресс-секретарь главы государства отметил, что сам не сделал прививку, так как имеет высокий уровень антител.

Напомним, на территории России за последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса. Также в России за последние сутки зафиксировали 1 028 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин примет рамочное решение по мерам против COVID.