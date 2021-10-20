Песков: Путин примет рамочное решение по мерам против COVID

Песков: Путин примет рамочное решение по мерам против COVID
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с COVID. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. По словам представителя Кремля, от президента методологических инструкций ожидать не нужно, он принимает «рамочные концептуальные решения».

Как сообщили «РИА Новости», Песков добавил, что реализацией соответствующих решений займутся профильные ведомства.

Напомним, на территории России за последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса. Также в России за последние сутки зафиксировали 1 028 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским медикам хотят выплатить еще 820 млн.

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