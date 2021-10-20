Петербургским медикам хотят выплатить еще 820 млн

Медикам Северной столицы планируют выделить ещё 820 млн рублей на за работу с ковидными больными.

Такие выплаты продлят до конца декабря. Деньги на эту меру социальной поддержки выделят из резервного фонда бюджета Петербурга. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Так, на данный момент проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. Если постановление примут, контроль за осуществлением выплат медикам возложат на вице-губернатора Олега Эргашева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве Северной столицы рассказали о прививках от ковида в первый день после объявления о введении QR-кодов. Так, накануне впервые пришли вакцинироваться 10 133 петербуржца. Всего сделали 15 397 инъекций. С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды для посещения общественных мест и мероприятий.