Более 10 тыс. жителей Петербурга вакцинировались после сообщения о введении QR-кодов

В Комздраве Северной столицы рассказали о прививках от ковида в первый день после объявления о введении QR-кодов.

Так, накануне впервые пришли вакцинироваться 10 133 петербуржца. Всего сделали 15 397 инъекций. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на Комздрав.

С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды для посещения общественных мест и мероприятий. В скором времени горожан будут штрафовать за спущенные маски в общественном транспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице наблюдается резкий скачок спроса на прививки против ковида после новости о QR-кодах. Со следующего месяца попасть в общественные места без будет нельзя. Накануне в пункты вакцинации пришли на 20-30% петербуржцев больше, чем ранее. Желающие привиться выстроились в очереди в торговых центрах. В основном вакцинироваться хочет молодежь.