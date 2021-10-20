Суд в Петербурге признал экстремистской «Библию Сатаны»

Суд в Петербурге признал экстремистской «Библию Сатаны»
В книге нашли признаки унижения чувств христиан.  Фото: pixabay.com

Суд Северной столицы признал экстремистской книгу «Библию сатаны».

Она вышла в 2009 году небольшим тиражом. Всего в ней символичные 666 страниц. Известно, что в 2019 году в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка, вдохновившись книгой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ней оправдываются убийства, есть призывы к человеческим жертвоприношений, в особенности детей. В книге нашли признаки унижения чувств христиан.

Суд посчитал, что чтение «Библии сатаны» людьми с расстройствами психики может привести к трагическим последствиям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня назначено судебное заседание по делу Юрия Дудя, но он на него не явился. Блогер обвиняется в пропаганде наркотиков. Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание. Ранее процесс уже был отложен.

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