Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание

Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание. Фото: скриншот YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание. Фото: скриншот YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Сегодня должно было состояться судебное заседание по делу Юрия Дудя, но он на него не явился. Блогер обвиняется в пропоганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы.

Блогер Юрий Дудь не явился на свое судебное заседание. Ранее процесс уже был отложен по причине назначения судом психолого-лингвистической экспертизы для анализа видеороликов блогера. Материалы дела дудя были направлены в Калужский центр судебной экспертизы.

«Начинается заседание в отношении Дудя Ю., подсудимый не явился», — сообщила пресс-секретарь Зюзинского суда Мария Ерохина.

Дудь получил статью «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета», за что ему грозит штраф в размере около 1,5 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд Петербурга рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного о продлении срока содержания под стражей блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма из-за спетой им песни.