Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского

Блогер Юрий Хованский заявил, что очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Блогер Юрий Хованский заявил, что очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд Северной столицы рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного о продлении срока содержания под стражей блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма из-за спетой им песни.

Хованский просил отметить, что находится в СИЗО уже четыре месяца. он пожаловался, что не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению. Блогер заявил, что очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, постановление Куйбышевского районного суда оставили без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогеру Юрию Хованскому продлили арест до восьмого ноября. Заседание длилось больше часа, большую часть времени заняли выступления адвокатов блогера.