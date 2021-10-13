Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского

Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского
Блогер Юрий Хованский заявил, что очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд Северной столицы рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Куйбышевского районного о продлении срока содержания под стражей блогера Юрия Хованского. Его подозревают в оправдании терроризма из-за спетой им песни.

Хованский просил отметить, что находится в СИЗО уже четыре месяца. он пожаловался, что не может есть, спать, нормально работать, а суды полностью игнорируют его непричастность к данному преступлению. Блогер заявил, что очень устал в СИЗО, просил смягчить меру пресечения и избрать домашний арест. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, постановление Куйбышевского районного суда оставили без изменения, а жалобы без удовлетворения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогеру Юрию Хованскому продлили арест до восьмого ноября. Заседание длилось больше часа, большую часть времени заняли выступления адвокатов блогера.

оправдание терроризма санкт-петербург сизо юрий хованский


 

Новости партнеров
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского
В Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге
На озере Сестрорецкий Разлив остановились два диких гуся
Абрамченко считает, что изменения климата в России приведут к миграции
В России хотят разрешить телемедицину: медсервисы начнут ставить диагноз ...
В Гатчинском районе планируют построить аэропорт «Сиверский»
Иммунолог Продеус перечислил симптомы COVID-19, при которых надо вызывать скорую
Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора закончат в 2022 году