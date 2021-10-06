Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября

Закончилось заседание по делу Юрия Хованского. Блогеру продлили арест до 8 ноября, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении ареста блогера Юрия Хованского. Заседание длилось больше часа, большую часть времени заняли выступления адвокатов блогера.

Сам Хованский просил домашний арест. Он останется под стражей до 8 ноября. Сейчас блогер обвиняется в преступлении по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Юрия Хованский был задержан 9 июня 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера стала песня о теракте на Дубровке, которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рэпер Оксимирон и стример Илья Мэддисон были замечены у Куйбышевского районного суда. Они приехали поддержать Юрия Хованского на очередном заседании. Рэпер считает, что к аресту Хованского важно привлечь общественное внимание.