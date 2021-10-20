Собчак приехала в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП

Собчак приехала в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП
Собчак стала участницей жесткой аварии. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак приехала в УВД Сочи по делу о резонансном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

При этом очная ставка с водителем Mercedes-Maybach должна была пройти в четверг, 21 октября. По данным Telegram-канала, российская ведущая хочет провести следственные действия именно в среду.

Напомним, 9 октября на трассе, ведущей из Адлера в Сочи, произошло смертельное ДТП, в результате которого на месте погибла 35-летняя женщина, еще два человека оказались в больнице. История получила общественный резонанс после того, как выяснилось, что участницей ДТП стала телеведущая Ксения Собчак.

Mercedes S500, в котором находилась Собчак, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Иномарка столкнулась с Volkswagen, который отбросило в микроавтобус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.

дтп ксения собчак сочи


 

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