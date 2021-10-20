Стало известно, как будут работать супермаркеты в нерабочие дни

Стало известно, как будут работать супермаркеты в нерабочие дни
Супермаркеты в нерабочие дни будут работать в штатном режиме. Фото: pixabay

Магазины крупнейших российских ритейлеров, X5 и «Магнита», во время длинных ноябрьских выходных будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ритейлеров.

«Магазины будут работать в привычном режиме. Кроме того, мы выделим дополнительные мощности для работы с онлайн-заказами», — сообщили в «Магните».

«В период нерабочих дней магазины торговых сетей X5 Group продолжат работать по своему обычному графику», — отметили в X5.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил, что лучше вакцинироваться от коронавируса, чем переболеть им.

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