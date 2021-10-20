КамАЗ сбил школьника на проспекте Обуховской Обороны

Сотрудники полиции проводят проверку после ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 октября около 08.30 при повороте с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова КамАЗ сбил 10-летнего школьника. Пострадавший пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП ребёнок получил травмы средней степени тяжести. Сейчас проводится проверка.

Мальчик в одиночку от дома до школы каждый день преодолевал длинный маршрут, меняя два вида– автобус и трамвай, что создавало дополнительные риски для школьника с точки зрения дорожной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.