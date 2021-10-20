На Варшавской не смогли разъехаться автобус и легковушка

На Варшавской не смогли разъехаться автобус и легковушка
Дорожный инцидент случился на Варшавской улице. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 20 октября, в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на Варшавской улице. Судя по всему, пассажирам общественного транспорта придется искать другой маршрут.

«На Варшавской, 108, Хендэ притерлась с автобусом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.

авария дтп московский район


 

Новости партнеров
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Кому нельзя ставить прививку: противопоказания к вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Варшавской не смогли разъехаться автобус и легковушка
В Индии обезьяна убила продавца сумок кирпичом
Путин: Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям
В работе Instagram зафиксирован сбой
Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября
КамАЗ сбил школьника на проспекте Обуховской Обороны
В Волхове восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе
Петербуржцы требуют создания народных дружин для борьбы с безмасочниками