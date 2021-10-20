На Варшавской не смогли разъехаться автобус и легковушка

В среду, 20 октября, в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на Варшавской улице. Судя по всему, пассажирам общественного транспорта придется искать другой маршрут.

«На Варшавской, 108, Хендэ притерлась с автобусом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая уверяет, что после инцидента также чувствует себя плохо, но далеко не все верят в искренность ее слов.