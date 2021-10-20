В Японии арестовали мужчину, который заставлял своего кота плавать

Японца Масатоши Хосоно арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как он пытался заставить своего кота плавать в ванне.

Как сообщает Kyodo News,59-летний мужчина опубликовал в соцсетях посты, где пытается заставить животное плавать. Расследование началось после того, как человек, который видел посты Хосоно, сообщил о них в полицию префектуры Айти.

На видео видно, как кота держали насильно в воде в течение полутора минут. Кошки обычно не любят воду, поэтому правозащитник сочли это нарушением закона о защите животных. При этом сам мужчина свою вину отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что о том, что коты ложатся на больное место, а собаки зализывают раны, знают все. Но что это на самом деле, народные поверья или настоящие свойства животных?