Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением противоэпидемических мер в Москве

Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением противоэпидемических мер в общественных местах Москвы из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 11 по 17 октября 2021 года сотрудники Роспотребнадзора обследовали 33 объекта, в частности кинотеатры, торговые центры и фитнес-клубы. В 12 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В Москве за сутки выявлено 5 847 новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа госпитализировано 1 529 человек, скончались 76 пациента. На ИВЛ находятся 649 человек. В городе выздоровели ещё 4 157 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 544 301.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще горожанина.