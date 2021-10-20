В Выборгском районе у жилых домов «бьет гейзер»

В Выборгском районе у жилых домов «бьет гейзер»
20 октября около 22 часов на улице Капитана Воронина у дома №10 очевидцы заметили, что из земли бьет ключ. Фото: скрин ви из группы во "ВКонтакте" «ДТП и ЧП Петербург».

Столб воды поднялся на улице Воронина, сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

20 октября около 22 часов на улице Капитана Воронина у дома №10 очевидцы заметили, что из земли бьет ключ.

«Гейзер бьет на улице Капитана Воронина у дома 10», — такая запись сопровождает видео, которое выложил пользователь в группе «ДТП и ЧП Петербург» во «ВКонтакте».

В одном из комментариев к видео подписчик заметил: «Зима. Пришла. Во всех районах города». О возможной причине, бьющей из земли воды в Выборгском районе пока ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, недалеко от Макдональдса на Ключевой улице, 6 автомобиль сбил человека. Скорая помощь приехала через 5 минут, пострадавший был госпитализирован. Очевидцы сообщают, что водитель, сбивший человека, исчез в неизвестном направлении.

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