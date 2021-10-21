Без слез и паники: несколько способов восстановить волосы после коронавируса

По данным статистики, по поводу выпадения волос обращаются к врачам до 49% пациентов, перенесших COVID-19. Люди замечают сильное выпадение волос не во время болезни, а лишь спустя несколько месяцев. Трихологи называют это острым телогеновым выпадением волос (алопеция). Что это такое?

Телогеновая алопеция — это выпадение волос, которое обычно начинается спустя несколько месяцев после перенесенного сильного физиологического стресса. Часто такое явление наблюдается у женщин в послеродовом периоде.

Это связано с тем, что резерв полезных веществ в организме исчерпан, а новые вырабатываются недостаточно. Примерно тот же механизм запускается после перенесенного коронавируса.

Врачи также связывают интенсивность потери волос после болезни с тем, насколько тяжело проходило заболевание — с длительностью повышенной температуры, медицинскими препаратами, стрессом.

Что делать, если после ковида сильно выпадают волосы? Общих советов тут быть не может. Хотя нет, один все же есть. При алопеции не рекомендуется заниматься самолечением. Лучше всего обратиться к узкому специалисту – трихологу, который, если необходимо, назначит специфические исследования.

Чем же лечат выпадение волос после ковида?

Кроме медикаментов, рекомендовать которые должен только врач, может быть показан трихологический массаж. Он улучшает кровообращение и стимулирует рост волос. Массаж может быть ручным или аппаратным. Техника не так важна, главное, чтобы он обеспечивал деликатный приток крови к голове. Это особенно важно после ковида, который сильно ослабляет кровяные капилляры.

Иногда в случае проблем с волосами прибегают к мезотерапии. Этот метод предполагает введение в волосистую часть головы состава для оздоровления фолликулов (или иначе — волосяных луковиц).

Также врач обязательно обратит внимание на питание пациента. Если вы столкнулись с сильным выпадением волос после ковида, то следует пополнить свой рацион продуктами с высоким содержанием белка, железа, витаминами группы В. Мясо, яйца, рыба, бобовые — главный источник железа. А цельнозерновые продукты богаты витаминами. Да и мультивитамины никто не отменял.

Густота волос вернется со временем. Главное — не паниковать.