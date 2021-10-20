В Кировском районе в доме на улице Морской Пехоты затопило 10 квартир

«Все твердили, что ничем помочь не могут, а мы оказались на грани того, что все могло коротнуть и случился бы пожар!», - говорится в сообщении группы. Фото: Скрин группы во "ВКонтакте" «ДТП и ЧП Петербург».

«Все твердили, что ничем помочь не могут, а мы оказались на грани того, что все могло коротнуть и случился бы пожар!», - говорится в сообщении группы. Фото: Скрин группы во "ВКонтакте" «ДТП и ЧП Петербург».

В третьей парадной жилого дома льется вода с девятого на пятый этаж по электрическим счетчикам. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург».

Сегодня, 20 октября, в 19:00 в доме по адресу: улица Морской Пехоты, дом 10, корпус 1, в третьей парадной с девятый по пятый этаж по электрическим счетчикам льется вода. Жильцы квартир сообщают, что электрик ничем не помог. Семьи с детьми и пожилые люди остались без электричества.

«Начала течь крыша и забился ливнесток, который проходит внутри парадной. А самое главное он идет параллельно электрическим счетчикам в квартирах», — говорится в сообщении свидетелей.

В Группе выложено несколько видео с доказательством сказанного. Жильцы дома сообщили в аварийную службу «Жилкомсервис №2» (ЖКС №2) Кировского района, городскую службу 004 и дежурному по авариям в администрацию Кировского района. По словам очевидцев, никто не приехал.

Автор поста возмущен, по его словам, «могло коротнуть» и начался бы пожар. О проблеме в ЖКС №2 было известно трое суток, ведь история началась еще 16-17 октября, но мер никаких не было предпринято. Написали во все службы и на портал «Наш Санкт-Петербург».

В итоге затопило 10 квартир. Больше всех не повезло жильцам квартир на восьмом и девятом этажах. Вода в этих квартирах до сих пор течет по стенам. В 21:00 приехали службы и прочистили ливнесток. Это все, что было предпринято, люди сидят без электричества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, 20 октября около 22 часов на улице Капитана Воронина у дома №10 очевидцы заметили, что из земли бьет «гейзер».