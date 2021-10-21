Вирусолог рассказал о возможных путях эволюции коронавируса

Новый штамм больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, предположил биолог. Фото: unsplash

Новый штамм больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, предположил биолог. Фото: unsplash

Вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал, что появление новых штаммом вируса является естественным процессом, который невозможно остановить, как нельзя прекратить, например, извержение вулкана.

По его словам, ученые будут и дальше регистрировать новые варианты коронавируса, но совсем необязательно, что они будут более опасными.

Также профессор выразил уверенность, что пандемия COVID-19 – «это не апокалипсис», ее возможно победить.

«Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть — приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог оценил, насколько опасен новый штамм COVID-19 из Британии. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выяснить, насколько тяжелее будет протекать заболевание, вызванное новым штаммом.