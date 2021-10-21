В ДТП с автобусом во Владимирской области погибли четыре человека

В ДТП с автобусом во Владимирской области погибли четыре человека
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь на 21 октября во Владимирской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в региональном главке МВД, автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще шесть пострадали.

Дорожный инцидент произошел на 187-м километре автодороги М7 «Волга» в Судогодском районе.

По предварительной информации, направлявшийся в сторону Нижнего Новгорода автобус Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, который стоял на обочине.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в центре Петербурга у авто марки Land Rover была полностью разбита передняя часть, крышка капота лежала рядом с транспортным средством, в нескольких метрах от машины также был брошен бампер.

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