Пожар в Калининском районе тушили десять человек

Пожар в Калининском районе тушили десять человек
В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

Утром 21 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:08.

На улице Демьяна Бедного дом 34, в помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:21. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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