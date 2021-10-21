Пожар в Калининском районе тушили десять человек

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

Утром 21 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:08.

На улице Демьяна Бедного дом 34, в помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:21. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.