Пожар в Калининском районе тушили десять человек

Утром 21 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:08.
На улице Демьяна Бедного дом 34, в помещении площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 1 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 08:21. Сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.