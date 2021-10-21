Пожар охватил бытовку на Приморском шоссе

Пожар охватил бытовку на Приморском шоссе
Пожарные ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto

Утром 21 октября в Курортном районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:50. На Приморском шоссе, 593, горела дощатая бытовка, размером 2х3 метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Очевидцы заметили дым и вызвали экстренные службы.

Справиться с огнем удалось в 08:08. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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