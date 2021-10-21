Агрессивный наркоман в Петербурге напал на фельдшеров скорой

В Приморском районе Петербурга мужчина напал на двух фельдшеров скорой помощи и нанес им телесные повреждения ножом. Как узнала Gazeta.Spb, в результате нападения один из врачей получил тяжелые ножевые ранения, а другой с множественными ранами запястий также был доставлен в городскую больницу №3 для оказания медицинской помощи.

Вчера, 20 октября, около 16:30 часов в Дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о нападении предположительно жителя Тульской области 2001 года рождения на сотрудников скорой медицинской помощи по адресу проспект Испытателей дом 10.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в нанесении тяжелых ножевых ранений одному из врачей. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №3 в тяжелом состоянии с проникающей раной задней поверхности груди, острым пневмотораксом слева, резаной раной верхней губы слева и шоком. Также в результате нападения пострадала еще одна сотрудница скорой помощи, у нее были выявлены множественные раны запястий и кистей и повреждения сухожилий второго пальца левой кисти. После оказания помощи в больнице женщину отпустили.

Следственный отдел по Приморскому району возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Предварительно напавшего на сотрудников мужчину задержали как подозреваемого в покушении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по ходатайству следствия троим подозреваемым в убийстве киберспортсмена Алексея Малышева уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу