В Петергофе пенсионер чуть не зарезал свою жену

В Петергофе пенсионер чуть не зарезал свою жену
В Петергофе, в квартире дома на улице Чебышевской, 11, муж ударил жену ножом. Фото: yandex.ru/maps

В Петродворцовом районе женщина получила ножевое ранение. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Петергофе, в квартире дома на улице Чебышевской, 11, муж ударил жену ножом.

По предварительной информации, мужчина 1942 года рождения, который является инвалидом 3-й группы с онкологическим заболеванием, в ходе ссоры, нанес ножевое ранение своей жене 1949 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки, колото-резаной раной бедра, в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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