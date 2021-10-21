Калининская овощебаза может превратиться в жилкомплекс после 2024 года

У владельцев овощебазы есть все шансы на реализацию проекта. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

У владельцев овощебазы есть все шансы на реализацию проекта. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Акционерное общество «Норд-Овощ», управляющее частью Калининской овощебазы, планирут передать участок на проспекте Непокоренных под жилую застройку. С проектом, как оказалось, связан бывший топ-менеджер компании миллиардера Геннадия Тимченко.

Отдать землю овощебазы под жилое строительство уже пытались, однако сейчас за этим стоят другие бенефициары. Согласно документам, полученным АБН, с 3 декабря 2020 года 96,71% акций «Норд-Овоща» принадлежит компании «Пионерская Эстейт». Но если раньше единственным учредителем и владельцем выступал Андрей Иванов, то теперь 60% организации принадлежат Андрею Гомону, а еще 40% — Светлане Николаевой.

Имя совладельца «Пионерской Эстейт» полностью совпадает с ФИО бывшего топ-менеджера компании «Трансойл», принадлежащей миллиардеру Геннадию Тимченко. После ухода из «Трансойла», где он проработал с 2006 по 2012 годы, Гомон несколько месяцев был советником гендиректора «Первой грузовой компании» (ПГК).

Позже имя бизнесмена прозвучало на строительном рынке Петербурга: Гомон был владельцем компании «Коннолахтинский, 55». Самый громкий проект фирмы — ЖК бизнес-класса «Атлант» на улице Мира. Его долгие годы пытались ввести в эксплуатацию, сначала сражаясь с градозащитниками, затем перерабатывая проект после критики Градостроительного совета и, наконец, продлевая в судебном порядке разрешение на строительство. В итоге купленная еще в 2011-м земля реализовалась только в 2018-м.

Теперь новый владелец «Пионерской Эстейт», похоже, нацелился на «реализацию долгосрочного проекта перепланировки и реконструкции» территории Калининской овощебазы. Отметим, что грандиозные планы у компании появились как раз после приобретения «Норд-Овоща».

В бумагах говорится о планах перевести 16 га земель Калининского района Петербурга под жилую застройку. В связи с этим «Пионерская Эстейт» до 2024 года представит проект застройки и перевода участка в новый статус. В случае успешной защиты проекта, до конца 2024 года копания продолжит сдавать в аренду складские объекты и земельные участки «Норд-Овоща», чтобы покрыть убытки.

Стоит добавить, что заявку на изменение функциональной зоны участков на проспекте Непокоренных «Норд-Овощ» подавал еще в 2018 году. Компания планировали построить новый оптово-распределительный центр в пределах северной части КАД. На площади в 30 га должны были разместиться до 100 тысяч «квадратов» складских территорий. Инвестиции оценивались в 7 млрд рублей.

После завершения строительство нового комплекса земли, на которых сейчас располагается Калининская овощебаза, предлагали продать застройщикам, объясняя, что модернизация данной территории невозможно из-за морально и технических устаревших зданий.

Однако уже тогда против выступили как местные жители, с удобством покупающие на рынке недорогие продукты, так и АО «Конкурент-Холдинг», которому принадлежит другая половина земель овощебазы.

В этот раз у «Норд-Овоща», похоже, есть все шансы для успешной реализации своих планов. «С учётом того, что это крупная территория, которая образует единую промзону и полностью пойдёт под перевод, шансы весьма высоки», — поделился своими предположениями с АБН управляющий партнёр Rusland SP Андрей Бойков.