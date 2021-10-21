Эксперты рассказали, как распознать ковидный кашель

Стресс на работе также может быть причиной сильного кашля. Фото: pixabay.com

Стресс на работе также может быть причиной сильного кашля. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, как отличить кашель при заражении коронавирусом.

Около 68% заболевших ковидом жаловались на сухой кашель. Это второй известный признак инфекции. При этом симптом может указывать и на другие болезни, спровоцированные аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, сообщает Mirror.

По словам врачей, у пациентов с ковидом кашель часто бывает «глубоким, исходящим из легких», а также без мокроты.

При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно сдать ПЦР тест на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.