Коронавирус у детей: доля среди заболевших и способы обезопасить

Если раньше врачи полагали, что дети вне зоны риска, то сейчас коронавирус добрался и до самых маленьких.

В начале пандемии коронавируса под угрозой, кажется, были все, кроме несовершеннолетних. Пока врачи спасали от недуга пенсионеров, а ученые изобретали вакцину для взрослых, судьба детей мало кого волновала. На данный момент известно, что коронавирус не щадит никого и все чаще серьезно заболевают даже самые маленькие. Сегодня разберемся, какова доля несовершеннолетних среди зараженных и какие есть способы уберечь их от инфекции до изобретения специальной вакцины.

В Роспотребнадзоре рассказали, что среди зараженных коронавирусом 10-11% — это дети. Их количество падает во время каникул и растет, когда дети снова идут в школу. Дело в том, что в учебных учреждениях многие ученики забывают о мерах предосторожности и часто контактируют с огромным количеством людей. В большом коллективе и замкнутых помещениях коронавирус передается намного быстрее. Во время каникул дети чаще всего взаимодействуют с родителями или ограниченным количеством друзей и знакомых.

Инфекционист Александр Горелов убежден, что школа – далеко не самое опасное место для ребенка. Там порой намного безопаснее, чем дома, ведь в учреждениях действуют по четким алгоритмам – разведение потоков, в разное время перемены и прием пищи, проветривание и прочие. Если меры соблюдаются, то риск заражения в школе невелик, пишет РИА Новости.

А вот дома заразиться намного проще, рассказывает Горелов. Как правило, дети подхватывают инфекцию от родителей. Именно поэтому, уверен специалист, важно, чтобы взрослые делали прививку и соблюдали меры предосторожности.

Как обезопасить свое чадо? Так как нет ни одной зарегистрированной прививки для детей, важно сделать все, чтобы снизить риск заражения. Для этого важно объяснить ребенку, почему он должен носить маску, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. Обязательно следите за иммунитетом своего чада: если он правильно питается, ведет активный образ жизни, редко болеет, тогда его организму будет легче справляться с коронавирусом. Ну и, конечно, нужно, чтобы люди, окружающие ребенка, также берегли себя – сделали вовремя вакцинацию и ревакцинацию и надевали СИЗ в общественных местах.

Что касается вакцинации детей, то на данный момент проводятся испытания препарата для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Врачи считают, что им подойдет «Спутник V», но в меньшей дозировке. Результаты исследований пока недоступны, так что говорить о начале вакцинации детей рано. Скорее всего, прививка станет доступна для юных россиян только в 2022 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, будет ли вакцинация детей обязательной и когда она начнется.