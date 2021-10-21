В нерабочие дни в петербургских яслях и детских садах организуют дежурные группы

В нерабочие дни в петербургских яслях и детских садах организуют дежурные группы
В нерабочие дни в петербургских яслях и детских садах организуют дежурные группы. Фото: pixabay

С 30 октября по 7 ноября дни официально объявлены нерабочими. В это время в детских садах будут организованы дежурные группы для дошкольников, которых не с кем оставить дома. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В детских садах и школах хоть и объявлены каникулы на время с 30 октября по 7 ноября, но также назначены специальные дежурные группы. При этом высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия только в дистанционном режиме.

«Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», — говорится в сообщении Минпросвещения России.

В отдельных регионах может быть принято решение о введении нерабочих дней с 23 октября. Кроме того местным властям разрешено продлить нерабочие дни и после 7 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. В документе отмечается, что такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

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