ДТП на перекрестке улицы Новоселов и проспекта Большевиков спровоцировало пробку

ДТП на перекрестке улицы Новоселов и проспекта Большевиков спровоцировало пробку
ДТП произошло на перекрестке улицы Новоселов и проспекта Большевиков. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 21 октября, на перекрестке улицы Новоселов и проспекта Большевиков в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествия с участием КамАЗа и легкового автомобиля.

В результате аварии образовалась пробка. Пассажиры общественного транспорта вынуждены искать другой маршрут.

«КамАЗ, зажевав своим полуприцепом несчастный Опель на пересечении улицы Новоселов и проспекта Большевиков, казнил мои последние надежды вовремя попасть на работу. Расстроенные лица пассажиров троллейбусов, покинувших тёплые и удобные сидения, выражают широкую гамму негативных эмоций в диапазоне от легкого огорчения до глубокой печали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в центре Петербурга у авто марки Land Rover была полностью разбита передняя часть, крышка капота лежала рядом с транспортным средством, в нескольких метрах от машины также был брошен бампер.

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