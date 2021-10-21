При работах на Софийской улице ГАТИ зафиксировала грубые нарушения

При работах на Софийской улице ГАТИ зафиксировала грубые нарушения
Грубые нарушения Правил благоустройства при проведении работ  были зафиксированы ГАТИ на Софийской улице. Фото: пресс-служба ГАТИ

Компания ПАО «Россеть Ленэнерго» халатно проводила плановые работы по строительству кабельных сетей под видом аварийных. Грубые нарушения Правил благоустройства при проведении работ были зафиксированы ГАТИ на Софийской улице в Петербурге.

Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что были зафиксированы грубые нарушения при проведении ремонтных работ. ПАО «Россеть Ленэнерго» не исполнила свои обязанности по оформлению планового ордера ГАТИ. На месте проведения работ отсутствовали информационные щиты, а также не был обеспечен безопасный проход пешеходов.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за прошлую неделю сотрудники Государственной административно-технической инспекции уже также начислили штрафов на сумму свыше 7 млн рублей. Крупные суммы собираются с организаций за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

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