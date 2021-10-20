За неделю ГАТИ выписала штрафов на сумму более 7 млн рублей

За прошедшую неделю сотрудники Государственной административно-технической инспекции начислили штрафов на сумму свыше 7 млн рублей.

Крупные штрафы назначены организациям за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Общая сумма штрафов составила 7 миллионов 890 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Среди «штрафников» оказались ПАО «Россети Ленэнерго» , ГУП «Водоканал Санкт Петербурга», ООО «Электромонтаж-110», ООО «Инженерная Компания», АО «НИК», ООО «Просперити» и другие организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в Петербурге административно-техническая инспекция начислила штрафов на 12 миллионов рублей. Все они были за нарушение Правил благоустройства, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.