Новорожденного ребенка увезли на скорой с серьезными ожогами из квартиры на Шпалерной

В Центральном районе Петербурга новорожденная девочка получила серьезные ожоги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 19 октября девочка 2021 года случайно опрокинула на себя электрочайник с кипятком в квартире на Шпалерной улице. Пострадавшую госпитализировали 20 октября в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали термический ожог запястий, 80%, третьей степени.

Женщина пояснила, что целые сутки не обращалась за медицинской помощью, так как думала, что ребёнку ее не окажут из-за иностранного гражданства (семья приехала в Петербург на заработки из Киргизии).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время проведения плановой операции в одном из медицинских учреждений Петербурга подросток получил ожоги II-III степени в области шеи, груди и правого плеча.