Чехия решила пересмотреть двусторонние отношения с Россией и Китаем

Чехия решила пересмотреть двусторонние отношения с Россией и Китаем
Чехия решила пересмотреть двусторонние отношения с Россией и Китаем. Фото: pixabay.com

Правящая коалиция Чехии из либеральных партий намерена пересмотреть свои отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке программы нового правительства, кандидата на пост главы МИД Чехии Мартина Дворжака.

Кандидат на пост главы МИД Чехии отметил, что в сфере внешней политики правительство планирует придерживаться традиций президентства первого главы самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает, что акцент будет сделан на права человека и гражданское общество.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — заявил Мартин Дворжак.

Также правящая коалиция Чехии собирается ограничить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре страны.

В Чехии на парламентских выборах 8-9 октября победила состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Чехия исключила Россию из топ-листа стран с сильным риском по коронавирусу. В конце июня министерство запретило на весь июль всем жителям Чехии, в том числе проживающим в стране иностранцам, посещать некоторые «особо опасные из-за ковида» страны.

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