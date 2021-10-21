В Петербурге 22 октября откроется выставка «Фотограф, влюбленный в Петербург»

В Петербурге 22 октября откроется выставка "Фотограф, влюбленный в Петербург". Фото: сайт галереи "Zerno"

В Петербурге 22 октября откроется выставка "Фотограф, влюбленный в Петербург". Фото: сайт галереи "Zerno"

В творческом пространстве «Zerno» 22 октября к 70-летию фотохудожника Бориса Смелова откроется выставка «Фотограф, влюбленный в Петербург». Среди экспонатов будут представлены работы из частных собраний. Об этом сообщается на сайте галереи «Zerno».

Фотографа Бориса Смелова уже нет с нами, но его работы продолжают жить. На выставке «Фотограф, влюбленный в Петербург», которая откроется 22 октября в галере «Zerno», жители и гости Северной столицы смогут увидеть город глазами творца снимков. Вход на мероприятие свободный.

«В удачной фотографии должна быть Тайна. Иначе будет утеряна многозначность её восприятия», — говорит фотохудожник.

Смелов создал самый выразительный образ города Ленинграда-Петербурга конца 20 века, оставив нам в наследство серию городских пейзажей, эстетских натюрмортов и портретов современников. Фотограф показал душу города, прекрасного и любимого.

Две последние персональные выставки фотографа прошли в Государственном Эрмитаже.

Посетить выставку в галерее «Zerno» будет возможно с 22 октября по 13 ноября.

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