В России выявили рекордные 36 339 новых случаев COVID

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 36 339 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 21 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 131 164 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 036 случаях, за все время пандемии скончались 227 389 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росгвардию хотят привлечь к проверке QR-кодов в торговых комплексах.