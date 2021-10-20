Росгвардию хотят привлечь к проверке QR-кодов в торговых комплексах

На сегодня ввели QR-коды 30 регионов России, не объявляя локдауна. Действует система штрафов и проверок. Фото: Gazeta.SPb

На сегодня ввели QR-коды 30 регионов России, не объявляя локдауна. Действует система штрафов и проверок. Фото: Gazeta.SPb

Посетители торговых центров игнорируют охранников во время проверки QR-кодов. Об этом сообщает «АБН».

На совещании в Минпромторге представители торговых предприятий обратились к министерству с предложением ввести подразделения Росгвардии для проверки QR-кодов. На встрече присутствовали 257 человек из регионов РФ: участники торговой сферы, администраций и общественники.

На сегодня ввели QR-коды 30 регионов России, не объявляя локдауна. Действует система штрафов и проверок. Тем не менее население не воспринимает всерьез охранников, у которых нет полномочий проверять документы и QR-коды.

В связи с этим представители бизнеса попросили привлечь к проверке документов и кодов патрули Росгвардии за счет владельцев ТЦ. Отмечается, что идея понравилась многим участникам совещания.

Председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейших сетевиков страны) Игорь Караваев сообщил, что даже при 80% вакцинации сотрудников из-за введения QR-кодов во многих ТЦ значительно снизился трафик. В продовольственных сетях — от 40 до 60%, в непродовольственных от 60 до 80%, от этого страдают все участники отрасли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Путин заявил, что низкий уровень вакцинации от коронавируса может вызвать к опасные последствия.