Экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов в реке Охта

В Красногвардейском районе Петербурга обнаружили разлив нефтепродуктов. Экологи очистили акваторию реки Охта.

Поверка была организована в районе Уткина проспекта. Специлисты установили, что загрязнение было вызвано работами по подъему полузатонувшего судна.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, акваторию обработали активной пеной, были установлены заграждения. В результате загрязнения ликвидировали.

Организацию, которая поднимала полузатонувшее судно, могут привлечь к ответственности за несоблюдение требований к охране водных объектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили два крупных разлива нефти — в районе Гребного канала и в акватории Большой Невы.