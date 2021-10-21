В Петербурге обновился антирекорд по суточной госпитализации с COVID

За минувшие сутки число госпитализированных с COVID-19 пациентов составило 587. Согласно статистике, это самое большое число за текущий сезон.

Об этом стало известно в четверг, 21 октября. Как сообщили в Комитетом по здравоохранению Петербурга, на лечении в стационарах находятся 7 639 пациентов, 707 из которых — в реанимации, еще 372 — на ИВЛ, на амбулаторном лечении — 36 703 петербуржца.

На данный момент в Петербурге принять пациентов с коронавирусом и пневмониями готовы 18 стационаров. Свободно 36,45% коек.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 3 280 случаев коронавируса, в статистику смертности от нового вируса в вошло еще 68 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 23 162 жителя Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинация, проводимая слишком часто, может вызвать иммунологический паралич.