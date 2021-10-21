Частая вакцинация может грозить иммунологическим параличом

Специалист предупредил об опасности частой вакцинации. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Специалист предупредил об опасности частой вакцинации. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Ревакцинация, проводимая слишком часто, может вызвать иммунологический паралич. Об этом рассказал президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.

По его словам повторная прививка нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти все время были стимулированными и готовыми дать быстрый ответ. Но шесть месяцев между прививками – это минимальный срок.

Как сообщил ТАСС, медик подчеркнул, что нельзя «перебарщивать» с ревакцинацией, это истощает иммунную систему.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что низкий уровень вакцинации от ковида приводит к опасным последствиям.