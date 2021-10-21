В Петербурге за сутки госпитализировали почти 600 пациентов с ковидом

587 человек петербуржцев попали в больницы Северной столицы за минувшие сутки.

Всего на лечении в стационарах находятся 7639 пациентов с ковидом. 707 жителя Петербурга находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены 372 пациента. За сутки выписали 552 петербуржца. На дому лечатся 36 703 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Людей с ковидом и пневмонией принимают в 18 больницах – 15 городских и трех федеральных. Развернуто 9488 коек, из них свободны 36%. Коэффициент распространения вируса составляет 1,13.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов-волонтеров соберут в антиковидные дружины для контроля за соблюдением эпидемиологических мер на территории Северной столицы. Молодежь будет контролировать, носят ли петербуржцы маски в общественных местах и транспорте общего пользования.