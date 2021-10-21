Путин назвал главные результаты своей работы на посту президента

Также среди своих достижений президент России Владимир Путин отметил борьбу с терроризмом. Фото: скриншот

Также среди своих достижений президент России Владимир Путин отметил борьбу с терроризмом. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин рассказал, что его главное достижение на посту президента — сокращение числа россиян, находящихся за чертой бедности. Это произошло на ежегодном заседании клуба «Валдай».

Так, по его словам, в стране было 40 миллионов граждан за чертой бедности. На данный момент их число вдвое меньше — около 20 миллионов. Об этом сообщает ТААС.

Также среди своих достижений он отметил борьбу с терроризмом. Глава государства обратил внимание на то, что его косвенная заслуга — восстановление экономики и армии.

Однако Путин добавил, что не думает о своей роли в истории, потому что это мешает ему принимать решения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поставки по «Северному потоку 2» по первой нитке могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. Об этом высказался президент России Владимир Путин.