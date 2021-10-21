Путин сообщил, что вторую нитку «Северного потока 2» заполнят газом в декабре

Путин сообщил, что вторую нитку &#171;Северного потока 2&#187; заполнят газом в декабре
Президент России Владимир Путин также ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы. Фото: Nord Stream 2 AG

Поставки по «Северному потоку 2» по первой нитке могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в середине последнего месяца в году закончится заполнение газом второй нитки «Северного потока 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства также ответил на вопрос, может ли Россия поставить еще дополнительно газ на рынок Европы. Он отметил, что это возможно по «Северному потоку 2».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от ковида, потому что считает, что любое навязанное решение можно обойти. При этом в России обязательная прививка возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактической вакцинации.

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