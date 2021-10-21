На Петергофском шоссе столкнулись легковушка с маршруткой. Есть погибший

Один человек после осмотра медиками отказался от больницы. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Один человек после осмотра медиками отказался от больницы. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Смертельная авария с участием маршрутки произошла на Петергофском шоссе.

В Петербурге столкнулись «Фольксваген» и автобус №343, в котором находилось 13 человек. В результате случившегося погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Восемь пассажиров из маршрутки госпитализированы. Один человек после осмотра медиками отказался от больницы.

За 20 минут запись с видео с места происшествия посмотрели уже 5,8 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирка пробила головой стекло в ДТП на проспекте Ленина. Сегодня, в четверг, 21 октября на проспекте Ленина в Красном Селе произошло два ДТП. На месте погиб один человек, пострадали еще двое. Первая авария произошла у дома 12. «Шевроле», за рулем которой был 29-летний молодой человек, сбила 45-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте.