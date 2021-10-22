Две легковушки устроили ДТП ночью в Приморском районе

Две легковушки устроили ДТП ночью в Приморском районе
ДТП на пересечении улиц Савушкина и Планерной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении улиц Савушкина и Планерной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария случилась в ночь с четверга на пятницу. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Кто-то из них изрядно торопился», — прокомментировал автор поста.

Транспортные средства заняли большую часть дороги. Информации об обстоятельствах аварии и состоянии участником не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар на Мечникова.

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