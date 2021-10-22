Автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар на Мечникова

Автомобиль снес дорожное ограждение и вылетел на тротуар на Мечникова
ДТП На пересечении проспекта Мечникова и улицы Замшина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении проспекта Мечникова и улицы Замшина автомобиль протаранил дорожное ограждение.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 22 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Хендай увез ограждение», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел на тротуар. Повреждения транспортного средства не зафиксированы, ограждение повалено.

Информация о состоянии автомобилиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек погиб и восемь пострадали в лобовом ДТП на Петергофском.

дтп новости СПб


 

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