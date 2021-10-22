«Не жертвуйте детьми»: анонимы пригрозили взорвать школу в Колпино

&#171;Не жертвуйте детьми&#187;: анонимы пригрозили взорвать школу в Колпино
Подозрительных предметов в здании школы и на прилегающей территории не нашли. Фото: google.maps

Неизвестные преступники «заминировали» школу в Колпино и потребовали деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту городского управления ФСБ поступило сообщение о минировании школы №476 на улице Танкистов. Аноним пообещал взорвать школу в пятницу, если правоохранители не переведут 200 тысяч рублей на указанный им номер.

«Не жертвуйте детьми, переведите деньги и самодельное взрывное устройство не взорвется, у вас есть время», — говорилось в сообщении.

Полицейские прибыли к учебному заведению и эвакуировали 942 ученика и работника. Подозрительных предметов в здании школы и на прилегающей территории не нашли.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.

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