«Не жертвуйте детьми»: анонимы пригрозили взорвать школу в Колпино

Неизвестные преступники «заминировали» школу в Колпино и потребовали деньги.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту городского управления ФСБ поступило сообщение о минировании школы №476 на улице Танкистов. Аноним пообещал взорвать школу в пятницу, если правоохранители не переведут 200 тысяч рублей на указанный им номер.
«Не жертвуйте детьми, переведите деньги и самодельное взрывное устройство не взорвется, у вас есть время», — говорилось в сообщении.
Полицейские прибыли к учебному заведению и эвакуировали 942 ученика и работника. Подозрительных предметов в здании школы и на прилегающей территории не нашли.
Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело завели на студента, открывшего стрельбу у Петровского колледжа.