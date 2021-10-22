Два грузовика не поделили заезд на КАД с проспекта Косыгина

Два грузовика не пустили друг друга на КАД с проспекта Косыгина.
Авария случилась рано утром в пятницу, 22 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Машины не смогли разъехаться перед въездом на Кольцевую автодорогу в поселке Заневка Всеволожского района Ленобласти. От удара кузов одного из грузовиков сильно покосился.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две легковушки устроили ДТП ночью в Приморском районе. Транспортные средства заняли большую часть дороги.