Два грузовика не поделили заезд на КАД с проспекта Косыгина

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Два грузовика не пустили друг друга на КАД с проспекта Косыгина.

Авария случилась рано утром в пятницу, 22 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Машины не смогли разъехаться перед въездом на Кольцевую автодорогу в поселке Заневка Всеволожского района Ленобласти. От удара кузов одного из грузовиков сильно покосился.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две легковушки устроили ДТП ночью в Приморском районе. Транспортные средства заняли большую часть дороги.